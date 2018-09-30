Gasp şüphelileri tutuklandı

MERSİN, () - MERSİN'de 2 çocuğun telefonunu gasp ettikleri iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezindeki Yenişehir ve Toroslar ilçesinde 2 çocuğun telefonlarının gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı beyaz renkli aracın plakasını saptadı. Tüm birimlere dağıtılan plaka üzerinde yoğunlaşan ekipler, bir petrol ofisinden yakıt alırken görülen otomobildeki M.A. ve A.M.'yi gözaltına aldı, polisleri gören S.O., M.N.T ve İ.Y. ise kaçtı. Polis, kaçak zanlıları da yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden M.A. ile beraberindeki A.M., M.N.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.Y. ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Diğer şüpheli S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.



GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI

