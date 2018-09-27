GASMEK'te, 'Güz' dönemi başladı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları GASMEK, 2018-2019 eğitim döneminde 29 alan 349 branşta nitelikli eğitimlerini sürdürüyor.

Güz dönemi eğitimlerine başlan GASMEK'e yeni dönemde Gazianteplilerin yoğun ilgisi devam ediyor. 10 Eylül 2018 tarihinden itibaren başlayan online kayıtlarda Meslek Eğitim Kursları'na 18 bin 267, etüt kurslarına ise 10 bin 104 Gaziantepli ön kayıt başvurusu yaptı.

Gazianteplilerin GASMEK'e gösterdiği bu büyük ilginin altında yatan sebeplerden biri de hiç şüphesiz GASMEK'in çok geniş bir yelpazede ücretsiz sanat ve meslek eğitimi vermesi. Meslek edinmek veya içindeki yeteneği keşfetmek isteyenler, GASMEK eğitimleri arasında kendisine uygun bir seçeneği rahatlıkla bulabiliyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 300'den fazla branşta eğitim verecek olan GASMEK'te; eğitimler 29 alan altında toplanıyor.

GASMEK'te kişilerin yeteneklerini ortaya çıkararak öğrenme, iş ve yaşam becerileri kazandırmak, sektörün ihtiyaç duyduğu ara kademe iş gücünü karşılamaya yönelik meslek ve beceri eğitimleri vermek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını canlandırmak, bilgisayar, dil eğitimleri, sağlık, spor ve müzik eğitimleri olmak üzere birçok branşta eğitimler veriliyor.

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