GASMEK'te bahar dönemi başlıyor

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'in halk üniversitesi olarak nitelendirilen GASMEK’te 2018-2019 bahar dönemi kayıtları başladı. Yeni dönemde 29 kurs merkezinde, 375 branşta eğitim verecek olan GASMEK’in ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinden yararlanmak isteyen Gaziantepliler, web sitesi üzerinden 3 Şubat 2019 tarihine kadar online başvuru yapabilecekler.

GASMEK yeni eğitim dönemine bu yıl da yeniliklerle start veriyor. GASMEK’te mevcut kursların yanına yeni dönemde; spor alanındaki 'Açık alan hokeyi' ve 'Dart orta seviye', hayvan yetiştiriciliği alanında 'Arıcılık' ve 'Kurban kesim elemanı', tarım teknolojileri alanındaki 'Sebze Fidesi Üretimi' ve 'Zeytin Ağacı Budama', kuyumculuk teknolojisi alanındaki 'Mine Teknikleri' ve 'İmitasyon Takı İmalatçısı' gibi branşlar eklendi. Öte yandan bahçecilik alanında “Bahçıvanlıkö branşları, ilçe kurs merkezlerinde Gazianteplileri bekleyen yeni branşlar arasında yer alıyor.

Mesleki ve sanatsal eğitimler konusunda Gaziantep halkının ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl branş çeşitliliğini arttıran GASMEK, bu yıl tam 375 farklı branşta eğitim verecek. Bugüne kadar 180 binin üzerinde kişiye eğitim veren GASMEK’te herkes kendisine göre bir branş bulabiliyor.

Gaziantepliler; bilişim teknolojilerinden çocuk gelişimi ve eğitimine, el sanatlarından giyim-üretim teknolojisine, yiyecek-içecek hizmetlerinden güzellik ve saç bakım hizmetlerine, kişisel gelişimden spora, müzikten muhasebe ve finansmana, sanat ve tasarımdan Türk İslam sanatlarına, kuyumculuk teknolojisinden dil eğitimlerine kadar kendilerini geliştirebilecekleri branşları tercih etme imkanına sahip olacak.

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