Gaski, çocukları ödüllendirdi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza attı.

Geçtiğimiz günlerde GASKİ, teknoloji çağındaki çocuklara çağımızın imkânlarıyla ulaşmak ve eğlendirirken öğretmek için dijital bir proje başlatmıştı.

GASKİ bu proje ile çevreyi koruma ve su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda çocukları bilinçlendirmek, su tasarrufunun önemini aşılamak amacıyla günümüzde internet kanallarında vakit geçiren çocuklara; su içmenin faydalarını, doğru su tüketimini ve suyu çevre dostu yöntemlerle kullanmayı, 'Yaşasın Su İçmek' isimli dijital proje ile oyun oynatarak öğretiyor.

Oyunu oynayan çocuklar internet sitesinde yer alan, 'Suyun Süper Gücü' ve 'Yaşasın Su İçmek' adlı çocuk kitaplarını okuyarak, suyun önemi hakkındaki birçok bilgiyi, eğlenceli maceralarla öğrenirken, oyunun ilk bölümü olan soru-cevap kısmında, kendilerini sınayarak, aldıkları bilgileri pekiştiriyorlar. Oyun kısmında, GASKİ’nin sevilen çocuk karakterleri, Damlasu ve Damlacan’ı bakterilerden koruyup, temiz su içirerek puan kazanıyorlar.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında başlatılan oyunu oynayan ve dereceye giren çocuklar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’in elinden ödüllerini aldılar.

Sönmezler, çevreyi ve insan sağlığını temel alan 'Yaşasın Su İçmek' isimli online çocuk oyunun yakın zamanda yeniden çocuklarla buluşacağını söyledi. Sönmezler, “Tüm çevre severleri bu projeyi desteklemeye ve çocuklarımızı su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda bilinçlendirmeye davet ediyorum. Bu özel projeye destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Sönmezler, projeye 6 bin 676 çocuğun katıldığını ve su konusunda bilinçlendiğini sözlerine ekledi.

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