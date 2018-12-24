Garson, restorandaki müşteriyi tabancayla yaraladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde alkollü bir restoranda garson olarak çalışan C.B., tartıştığı müşreti İ.Ö.'yü tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Yaralı İ.Ö. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli C.B. kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Yenimuhacir beldesindeki alkollü bir restoranda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan C.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı müşteri İ.Ö.'yü tabancayla sol bacağından vurarak, yaraladı. İ.Ö., ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. C.B. ise olayın ardından kaçtı. Jandarma, C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.