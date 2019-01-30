Garnizon ve il jandarma komutanından sporculara ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'nun eşliğinde, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kursları ve tesisleri ziyaret edildi.

Ziyarete Kick Boks Spor Kulübü sporcuları ile başlanırken burada sporcularla sohbet eden Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar; Sporun gençler üzerinde hem fiziksel etkisini hem de akademik başarılarının artmasında önemli yeri olduğunu belirtti. Sancaktar, sadece fiziksel olmayan manevi bir güce de sahip Seyyit Onbaşı'dan örnek vererek Milli ve manevi değerlere sahip gençlere, ailelerine, hocalarına teşekkür etti.

Ziyarette kulüp sporcuları gösterilerini sunarken, gününün anısına Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan’a boks eldiveni hediye edildi. Daha Sonra Merkez Antrenman Salonunun da Teakwado, Tosyalı Spor Salonunda, Judo, Basketbol, Güreş Antrenmanlarını ziyarette de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, "Çocuklarımız, sporda oldukça başarılılar. İlimize kazandırdıkları dereceler ve madalyalar bunun bir göstergesi. İlimizde gençlerimizin sporun her dalında faaliyet gösterebilecekleri tesisler mevcut. Bugün bu tesislerimizi ziyaret ettik. Sporcularımızın, gelecekte ilimizi yine gururlandıracak üstün başarılara imza atacaklarına inanıyorum" Sporcularımızı Garnizon ve İl Jandarma komutanlığımıza davet ediyorum." dedi.

Sporculara baklava ikram edilirken, ziyaretlerin sonunda sporcularla hatıra fotoğrafı çektirildi.



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