Garnizon Komutanından Şehit ailelerine ziyaret



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Garnizon Komutanı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Albay Sancaktar, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte hafta sonu, şehit piyade onbaşı Murat Kahraman'ın annesi Hatice Kahraman, şehit piyade uzman çavuş Durmuş Tokay'ın annesi Meryem Tokay ve şehit jandarma er Serkan Başdere'nin eşi Dilek Başdere'nin evlerine misafir oldu. Albay sancaktar, ev ziyaretlerinin ardından, Osmaniye'deki özel bir hastanede tedavi görmekte olan şehit jandarma er Hasan Kubat'ın babası Mustafa Kubat ve annesi Fatma Kubat'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, Albay Sancaktar ile birlikte şehit ailelerine yapılan ziyaretlerin sık sık tekrarlandığını belirterek, "Komutanımızla birlikte, şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimize zaman zaman ikametlerinde misafir olmaktayız ve bir sıkıntıları ya da bir istekleri olup olmadığını sormaktayız. Kahramanlarımızın aileleri bizlere birer emanettir ve her zaman onların yanındayız" dedi.

FOTOĞRAFLI