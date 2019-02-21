Garip Olcaş şampiyonaya damga vurdu

TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 16-17 Şubat tarihleri arasında Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na Yalova Belediyespor’un başarılı oyuncusu Garip Olcaş damga vurarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Eskişehir’de düzenlenen organizasyona 15 ilden 47 erkek ve 20 kadın olmak üzere 67 sporcu katıldı. Üst üste 5 kez Türkiye Şampiyonu olan Garip Olcaş’ı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, telefonla arayarak tebrik etti. Salman, Mart ayında Bulgaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda genç sporcuya başarılar diledi.

Programda hazır bulunan İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Şampiyonu olan Garip Olcaş’a madalyasını takdim etti.



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