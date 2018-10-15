GAP Havaalanı'nda yangın söndürme tatbikatı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, itfaiye personelinin uçak kaza, kırım ve yangınlarına karşı tecrübe kazanması ve araçların performanslarının denenmesi amacıyla GAP Uluslararası Havaalanı’nda tatbikat düzenlendi.

GAP Havaalanı’nda Uçak Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Yönergesi kapsamında, uçakta ve havaalanı içerisinde çıkması muhtemel bir yangına karşı alınacak önlemler, yapılan tatbikatla uygulamalı olarak gerçekleşti. Tatbikatta senaryo gereği, Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yaptıktan sonra arıza nedeniyle pistten çıkan ve motoru yanmaya başlayan içinde 85 yolcu ile 5 ton yakıt bulunan Boeing 737-800 tipi uçaktaki yangına müdahale sahnesi canlandırıldı. Kulenin bilgilendirmesinin ardından telsizle GAP Havalimanında olası muhtemel kazalara karşı sürekli alarm durumunda bekletilen ARFF (Aircra Rescue and Fire Fighng – Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekiplerine bildirildi.İhbarın ardından çok sayıda araç ve görevliyle yangına müdahale edildi. ARFF ekipleri olaya müdahale ederken, havalimanı yönetimi olayı Mülki İdare Amiri, acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile emniyet ve güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ve sağlık ekipleri, ARFF birimine destek olarak yangını söndürüldü ve yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta görev alan personel daha sonra söndürülen maket uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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