Galericilere yeterlilik belgesi

MERSİN, () - MERSİN Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından düzenlenen 'Meslek Yeterlilik Belgesi' eğitimini tamamlayan oto galericileri belgelerini aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Oto Galericiler Derneği (MOGDER) ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) tarafından düzenlenen "Meslek Yeterlilik Belgesi" tanıtım ve teslim törenine katıldı. Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu’nda düzenlenen törene Vali Su, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, MASFED Başkanı Aydın Erkoç, MOGDER Başkanı Bekir Selvi, il protokolü ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de her alanda çok ciddi ve çok büyük yatırımların gerçekleştirildiğini belirterek, bu yatırımların yanında esnafımızı rahatlatacak ve onların önünü açacak düzenlemelerin de hayata geçirildiğini söyledi. Konuşmasının devamında yapılan düzenlemeyle motorlu araç satıcıları ile oto galericilerinin mesleki yeterlilik belgesi almasının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Vali Su, bir mesleği icra ederken belli kriterlere sahip olunmasının önemine değindi.

Protokol konuşmalarının ardından, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanan 70 kişiye sertifikaları Vali Su ve protokol üyeleri tarafından verilirken program, toplu fotoğraf çekiminin sonrasında tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI