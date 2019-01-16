Galericiler Salihli'deki sınavda ter döktü

MANİSA'nın Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), ikinci el galericilik yapanlara yönelik açılan sınavın ikinci aşaması yapıldı. Başarılı olanların, sertifika ve kimlik belgesi almaya hak kazanacağı belirtildi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 13 Ağustos 2018'den önce faaliyete başlayan galericilere, yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Birinci aşaması geçen ekim ayında gerçekleştirilen sınavın ikinci aşaması Salihli TSO'da yapılmaya başlandı. Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) yetkililerince gerçekleştirilen sınava Salihli'nin yanı sıra Kula, Selendi, Demirci, Turgutlu, Ahmetli, Köprübaşı gibi yakın ilçelerde faaliyet gösteren galericiler de katılıyor. Toplam 355 kişi, 5 gün boyunca, yazılı ve uygulamalı sınavla seviye 4 ve seviye 5 belgelerini almak için ter döktü.

Yetki belgesi sınavının büyük ilgi gördüğünü belirten Odanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, "Duyurunun iyi yapılmış olması nedeniyle, sadece Salihli'den değil, civardan da büyük taleple karşılaştık. Manisa'da bile 100 civarında olan katılımcı sayısı bizde 350'yi aştı. Oda olarak böyle bir hizmete aracılık ettiğimiz için mutluyuz. Talep oldukça yeni sınavlar organize etmeye devam edeceğiz" dedi.

SALİHLİ (Manisa), ()

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