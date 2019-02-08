GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den 'Gazilik' günü mesajı

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’e 'Gazilik' unvanı verilişinin 98'inci yıldönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Kurtuluş Savaşımızda vatanın her köşesinde ayrı bir mücadele verildiğini; vatanın her parçasının her bir ferdin kanını, canını ortaya koyması ile kazanıldığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, bu coğrafyada var olma mücadelesinin aslında hiç bitmeyen bir hikâye olduğunu ve ulusumuzun bu hikâyeyi kahramanlıklarıyla efsaneleştirdiğini belirtti.

Başkan Kileci mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kahramanlığın en parlak örneklerinden biri de havasını teneffüs etmekten gurur duyduğum Gaziantep’tir. Buranın insanı Kurtuluş Savaşı yıllarında, dışarıdan hiçbir yardım almadan, aylarca düşman askeri ile çarpışmış ve bir destan yazmıştır. Bu destan Meclis tarafından taçlandırılmış ve Antep artık göğsünde gururla taşıyacağı “Gazi” unvanını almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, onlar sadece Antep’i değil Türkiye’yi kurtarmıştır. İnsanı hiç değişmeyen Gaziantep, bugün de dönemin gerektirdiği mücadele araçları ile vatan için çalışmaya devam etmektedir. Ben, Gaziantep’in insanı ile, üreticisi ile her gün doğrudan temasta olan GAİB’in Koordinatör Başkanı olarak; bu yöre halkının nasıl cesaretle girişimcilik ruhunu ortaya koyduğuna şahit oluyorum. İdrak ve cesaretini kaybetmeyen Gaziantep her geçen gün gücüne güç katmakta ve daha güçlü bir Türkiye için mücadelesine devam etmektedir. Antep’in Gazilik unvanının 98'inci yıldönümünü kutladığımız bugün vesilesiyle, vatan için canını esirgemeyen şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerin varisi olarak mücadelesine devam eden insanımızın da gazilik gününü kutluyorum."

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