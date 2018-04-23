Gagavuzya'dan 7'inci kez Lüleburgaz'a geldiler





Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi tarafından 27'incisi düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliğine Moldova'nın Gagavuzya özerk bölgesi, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'dan ekipler katıldı.

Her sene aynı ülkelerden ekiplerin katılmasının yanında aynı ülkeden 7 kere üst üste Lüleburgaz'a gelen konuklar da vardı.Etkinliklere katılmak için Gagavuzya'dan Lüleburgaz'a gelen halk oyunları öğretmeni Svetlana Nedov ve Dimitri Nedov çifti, bu yıl 7'inci kez Lüleburgaz'a geldi. Bu yılki etkinliklere 18 kişilik çocuk grubu ile geldiklerini söyleyen Nedov, "Türkiye bizim ikinci vatanımız. Türkiye'yi ve Lüleburgaz'ı çok seviyoruz. Çocuk Şenliği'ne bu yıl 7'inci tez katılıyoruz. 23 Nisan'ın çocukların gününün olması dünyaya örnek olması gereken, son derece anlamlı ve bir o kadar tarifsiz bir gün. Çocuklara armağan edilmiş bu günü Lüleburgaz'da kutlayarak yaşamak tüm çocukların hafızasında unutulmaz anılar bırakıyor. Şimdiden seneye de gelmek için can atıyoruz" dedi.

