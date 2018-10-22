Gagavuz öğrencilerden Kemer Belediyesi'ne ziyaret

KEMER, () - ANTALYA Anadolu Lisesi ile değişim programı kapsamında Antalya'da bulunan Gagavuz Özerk Bölgesi Baurçi köyü Teoretik Lisesi öğrencileriyle öğretmenleri Kemer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Antalya Anadolu Lisesi ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Özerk Bölgesi Baurçi köyü Teoretik Lisesi öğrenci değişim programı kapsamında Antalya'da bulunan öğrenciler Kemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Akın, Teoretik Lisesi Müdürü Galina Pamujac ve öğretmenlerle birlikte ziyarete gelen öğrencileri Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel kabul etti.

Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, "Gagavuz Özerk Bölgesi ile kentimizin güzide okulu Antalya Anadolu Lisesi arasındaki bu işbirliğini çok önemsiyoruz. Kültürel işbirliği açısından öğrenci değişim programlarını çok yararlı buluyoruz. Heyetinizi Türk turizminin gözbebeği Kemer'de ağırlamak bizim için onurdur" dedi.

Yüksel'e teşekkür eden Antalya Anadolu Lisesi Müdürü Akın, okullarının Gagavuz Baurçi köyü Teoretik Lisesi'yle başladığı öğrenci değişim programının 2020 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.

Kemer Belediyesi'ne teşekkür eden konuk Müdür Pamujac da bu gezilerinde Kemer'e hayran kaldıklarını dile getirdi.

Ziyaretten sonra Kemer Belediyesi tarafından iki lisenin öğrenci, öğretmen ve müdürleri onuruna bir yemek verildi.

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