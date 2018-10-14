Futbolda aradığını bulamayan Senegalli, seyyar saatçi oldu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - SENEGAL'in başkenti Dakar'dan futbolcu olma hayaliyle Türkiye'ye gelen Abdoul Hamide (19), futbolda aradığını bulamayınca Antalya'da saat satmaya başladı.

Senegal'de iş bulamayanların ilk duraklarından birinin Türkiye olduğunu, birçok arkadaşı gibi hayalleri için Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Abdoul Hamide, Afrika'da işsizliğin çok fazla olduğunu ve Türkiye'nin kendileri için umut kapısı olduğunu söyledi.

5 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve ilk durağının Bilecik olduğunu belirten Hamide, "Bozüyük'te amatör bir futbol kulübünde 1 ay kadar top koşturdum. Orta sahada oynuyordum. Maç başı ücret olarak 500 TL aldım ama geçinemedim. Bursa'da yaşıyordum o zamanlar, kiralar çok fazlaydı. Sonra Antalya'da saat satan bir arkadaşımla görüştüm ve Antalya'ya geldim. Futbolda kazanamadığımı saat satarak kazanıyorum" dedi.

Antalya'da Bayındır Mahallesi'nde oturduğunu ve 1000 TL kirası olduğunu belirten Hamide, "Amatör bir futbolcu olarak kalsaydım Türkiye'de tutunmam imkansızdı" dedi.

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde seyyar saat satıcılığı yapan Hamide, esnafla arkadaş gibi olduğunu belirterek, "Türkçemi konuştukça geliştirdim. Kapalı Yol esnafıyla arkadaş gibiyim. Her zaman 'günaydın, merhaba, iyi akşamlar' diyorum hepsine" diye konuştu.

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