Futbolcular miniklere kariyer anlattı

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN’in Silifke ilçesinde 3'ncü lig yolunda şampiyonluğa dolu dizgin koşan lider Medcem Silifke Belediye Spor Teknik Heyeti ve futbolcuları, özel eğitim sınıfı öğrencileri bir araya geldi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim öğretmenleri tarafından yürütülen 'Kariyer Buluşmaları' projesi ile her hafta okula farklı meslek grubundan kişiler davet edilerek öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılırken, bu hafta Kariyer Buluşmasında Medcem Silifke Belediyespor’lu oyuncular konuk oldu. özel eğitim sınıfında öğrencilerle bir araya gelen futbolcular öğrencilerle sohbet ederken, soruları da yanıtladı.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde okulu ziyaret ettiklerini belirten Medcem Silifke Belediye Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Şimşek, "Takımımız 3.lig yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Takımımız iyi bir hava yakaladı. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfını ziyaret ettik. Okulda çok güzel ağırlandık. Futbolcularımız öğrencilerle bire bir vakit geçirdiler, futbol oynadılar. Öğrencilerin mutlu hallerini görmek güzeldi. Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim Öğretmenlerine, öğrencilerine bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi, alaka ve sevgiye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Medcem Silifke Belediyesporlu futbolcular ile özel eğitim sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde maç yaptı. Maçtan sonra okul öğrencileri, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafları çektirip, onlardan imza aldı.



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