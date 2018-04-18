Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN Üniversitesi'nde kampüsteki kutu bomba endişesi yaratırken, fünye ile patlatılan kutu boş çıktı.



Sabah saatlerinde, Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü içinde yol kenarına bırakılan kutuyu görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Polis ve jandarma önlem alarak çevrede bulunan öğrencileri uzaklaştırdı. Binada bulunan öğrenciler ve görevliler dışarı çıkarıldı. Fünye ile patlatılan kutu boş çıktı. Öğrenciler daha sonra binalara girdi.