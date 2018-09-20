Fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, parkta bulunan bavul bomba ihtimaline karşı fünye ile patlatıldı. Bavuldan kıyafetler çıktı.
Gölcük Cumhuriyet Parkı'ndaki bavulu görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı gelerek incelemede bulundu. Çevrede bulunan mobese kameralarının kayıtları incelenerek bavulu kimin bıraktığı araştırıldı. Bavul, fünye yerleştirilerek patlatıldı. Bavuldan kıyafetler çıktı. Bavulu parka gelen bir kişinin unuttuğu düşünüldü.