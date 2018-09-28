Fuhuş yapılan hamam ve saunalara baskın

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenlendi. Fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlandığı iddia edilen 7 kadın kurtarılırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, fuhuştan elde edildiği belirtilen bir miktar paraya da el koydu.