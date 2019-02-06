Fuhuş operasyonunda 2 tutuklama 

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, 4 yabancı uyruklu için sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa yer temin etme' suçu dahil 7 olaydan aranan Sevil T.'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı. Salı günü saat 23.00 sıralarında şüphelinin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenleyen polis, Sevil T.'yi yakaladı. Baskın sırasında evde bulunan ve hakkında 'fuhuş yaptırma' ve 'fuhşa yer temin etme' suçlarından arama kaydı olduğu belirlenen Kadir D. (41) ise polisten kaçmak için 2 katlı evin çatısından atladı. Binanın girişinde bekleyen polis ekipleri kaçmak isteyen Kadir D.'yi yakaladı. Evde fuhuş yaptığı belirlenen Özbek uyruklu 1 kadın ile fuhuş yapmaya gelen 3 Afgan şüpheli de gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kadir D. ile Sevil T., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 1'i kadın 4 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

