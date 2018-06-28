Fuat İnan hayranlarıyla buluştu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ATATÜRK ile ilgili yaptığı şarkılarla tanınan Fuat İnan, Antalya'nın Kaş ilçesinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Atatürk ile ilgili şarkıların yer aldığı "Atatürk'çe Şarkılar" adlı albümüyle tanınan Fuat İnan'ın 'gönüldaşlar' diye adlandırdığı hayranlarıyla buluşması Kaş Limanı'ndaki bir kafede yapıldı. Buluşmaya Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kalkan Şube Başkanı Ali Arıtürk, eski Kaş CHP İlçe Başkanı Mehmet Zorlu ve İnan'ın sevenleri katıldı.

İnan, 'İnsanım insan sever' şiir albümünün yeni çıktığını belirterek, yakın zamanda Atatürk'çe Şarkılar albümüne klip çekeceğini söyledi. Gönüldaşlarla bir arada olmak için Kaş'a uğradığını aktaran İnan, bir sonraki buluşmanın ilçede bir konserle olabileceğini kaydetti.

Fuat İnan buluşmada sevenlerinin sorularını yanıtladı, albümleri ve şiir kitaplarını imzaladı.

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