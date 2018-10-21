Fuarcılık İzmir'in yıldızını parlatıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Fuar İzmir, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuarcılık tesisi olarak kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'in kalkınma hedefleri açısından fuarcılık sektörünün önemini neredeyse bir asır öncesinden görerek dile getirdiği "Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın" sözü doğrultusunda harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir'i hizmete sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun vizyon projeleri arasında yer alan nitelikli fuar kompleksi Fuar İzmir, 25 Mart 2015 tarihinde hizmete açıldı. 120 bin metrekare açık ve kapalı sergi alanı olmak üzere toplam 330 bin metrekare alana yayılan, 2 bin 500 araçlık otopark kapasitesine sahip Fuar İzmir, Türkiye'nin ise en büyüğü oldu.

İZMİR EKONOMİSİNE DOPİNG

Fuar İzmir'in inşa edilmesi, kentin fuarcılıktaki gelişimine adeta doping etkisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi kaynaklarını kullanarak 600 milyon lira maliyetle hayata geçirdiği Fuar İzmir yatırımı sayesinde en önemli fuarların katılımcı sayıları katlanarak arttı. Olivtech&Ekoloji, Shoexpo, Travel Turkey, IF Wedding Fashion ve Marble gibi önemli fuarların katılımcı ve ziyaretçi sayılarında rekor artışlar yaşandı. İmalatçılardan ihracatçılara, taksicilerden otel ve restoranlara kadar farklı sektörler, fuar dönemlerinde kazançlarını ciddi oranda artırdı. İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısı 3 milyar lirayı aştı.

MODANIN KALBİ İZMİR'DE ATTI

Fuar İzmir, geçtiğimiz hafta eş zamanlı olarak 44. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağını sunan Shoexpo'da İzmir başta olmak üzere İstanbul, Konya, Manisa ve Hatay'dan 103 firma stant açtı. İZFAŞ tarafından oluşturulan alım heyeti programı ile fuara bu yıl 36 ülkeden yabancı alıcı geldi. Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ise toplam 107 firma katıldı.

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