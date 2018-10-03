Fransızlardan Türk konfeksiyon ürünlerine ilgi

DÜNYANIN en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olarak kabul edilen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 29 firma ile katılan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne Fransızların ilgisi, Türk ihracatçılarının yüzünü güldürdü.

Fransa'ya 2018 yılının Ocak - Eylül döneminde 680 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk konfeksiyon sektörü, Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'ndan aldığı moralle 1 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Paris'teki fuar için Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) olarak yedinci kez gerçekleştirdiklerini belirten EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, fuara Türkiye'den bugüne kadarki en yüksek katılımı organize ettiklerini kaydetti. Fransa'da başarılı bir fuara imza attıklarını belirten Sertbaş, "Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na katılan Türk firmaları ile yaptığımız görüşmelerde firmalarımızın geneli fuarın kendileri için olumlu geçtiğini, yeni iş bağlantıları kurduklarını ve 2019 yılının Şubat ayında gerçekleşecek fuarda da yer almak istediklerini ilettiler. Bu tür başarılı fuar katılımlarıyla, Türk konfeksiyon sektörünün 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

EİB MODA TASARIM YARIŞMASI FİNALİSTLERİ DE FUARDAYDI

Paris'in dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Burak Sertbaş, PV Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk firmalarının Sonbahar - Kış 2019-2020 sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Sertbaş, "EİB 13. Moda Tasarım Yarışması finalistlerinden 5 tanesinin PV Fuarı'nı ziyaret etmelerine olanak sağladık. EİB Moda Tasarım Yarışması, Türk moda sektörüne genç ve yetenekli tasarımcılar kazandırıyor. Bu tasarımcılarımızın dünyanın moda merkezine yaptıkları ziyaretin gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu ziyaretin meyvelerini önümüzdeki dönemde toparlayacağız" diye konuştu.

"FRANSA'NIN İTHALATINDAN YÜZDE 6 PAY ALIYORUZ"

Fransa'nın 2017 yılında 22.5 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal ettiği bilgisini veren EHKİB Başkanı Sertbaş şöyle devam etti:

"Türkiye Fransa'nın konfeksiyon ithalatında yüzde 6'lık pay ile dünyada 4., Avrupa'da ise ikinci büyük tedarikçi konumunda. Türkiye'nin Fransa'ya konfeksiyon ihracatı 2018 yılının Ocak - Eylül döneminde yüzde 9 artarak 680 milyon dolara yükseldi. Fransa, Türkiye'nin konfeksiyon ürünleri ihracatında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından 5.büyük pazar konumunda bulunuyor. Hedefimiz Fransa'ya ihracatta 2018 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmak."

Dünyanın en prestijli tekstil ve hazırgiyim fuarı, Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı yaklaşık 55 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

İZMİR, ()

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