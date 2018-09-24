Fransız iş heyetinden KTO’ya ziyaret

KAYSERİ, () - SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve Fransız iş heyeti, Kayseri Ticaret Odasına (KTO) ziyaret gerçekleştirdi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Fransa’nın Ain bölgesine bağlı Oyannax şehrinden gelen ticari heyet, karşılıklı ticaretin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Ziyarette, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Önal, Meclis Başkan Yardımcısı H. Mehmet Semih Bolat, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Tekin, Genel Sekreter Sami Erdoğan, Akademik Danışman Mehmet Kara ile Oyonnax şehrinde ticari faaliyetlerine devam eden Julien Martinez, François Guinard, Eric Magdelaine, Alain Berthet, Eddy Navarrete, Henri Mercieca, Nuri Meriç ve Fatih Kaygısız hazır bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları dolaşarak sektörle ilgili incelemeleri yerinde yapmak isteyen heyet, öncesinde Oda Başkanımız Ömer Gülsoy’dan şehrin ticaretine, ekonomisine ilişkin bilgiler aldı.

Başkan Gülsoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle Oyonnax heyet ile bizleri buluşturan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkeler arasında karşılıklı ticaretin yapılması, hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayacaktır. Bugün yapacağınız program dahilinde gideceğiniz fabrikalarda karşılıklı istifade edeceğinize inanıyorum. Bütün dünya rakibimiz ama aynı zamanda tüm dünya müşterimiz. Zaman zaman Avrupa Birliği ülkeleri ile siyasi gerginlik yaşansa da bu durum ticari ilişkilerimizi olumsuz anlamda etkilememeli, iş ilişkilerimizi sıkı tutmalı, bu tür ziyaretleri artırarak devam ettirmeliyiz. Şehrimizdeki, ülkemizdeki insanları bu konuda teşvik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin son yaşanan olumsuzluklara rağmen hala güven ortamını kaybetmediğini, yatırım için son derece doğru bir tercih olacağını vurgulayan Gülsoy, “Avrupa Birliği’nin ülkemiz hakkındaki şu anki pozitif yaklaşımlarının devam edeceğini düşünüyor, bunun da ticaretimize katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Şehrin doğal, kültürel, ticari ve sınai özelliklerine de değinerek şehir hakkında bilgiler veren Gülsoy, ihracat ve ithalat kalemlerine ilişkin verileri de paylaştı.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Gülsoy’a teşekkür eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise; “Bugün burada olmaktan mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek isterim. Biz, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek ilçemize, gere ilimize gerekse bölgemize katkı sağlamak istiyoruz. Buralara yapılan yatırım elbette ülkemize katkı sağlayacaktır. Bu nedenle ülkeler arası iş birliklerinin artırılması kapsamında çalışmalarımızı artıracağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

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