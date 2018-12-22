Fotomodellikten, yöneticiliğe

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Mankenlik Ajansı kadrosunda dört yıldır foto modellik yapan, birçok katalog, klip ve reklam çekiminde objektif karşısına geçen Elif Varsak, ajansın yönetim kadrosuna geçiş yaptı. Mesleğinin mutfağında yeterince çalıştığını ve işinin inceliklerini öğrendiğini belirten Varsak, şimdilerde ise manken ve hostes kadrosunun işlerini organize ediyor. Düzenlenecek etkinlik, defile ve organizasyonların projelerini hazırlayarak ajans sahibi Esra Keskinol'a sunum yapan Elif Varsak, çalışmalarından dolayı tam not aldı. Ajansı en iyi şekilde temsil etmek için 24 saatini işine ayırdığını belirten Varsak, "İşimi çok seviyorum. Koç burcuyum. Burcumun özelliğini taşıyorum. Liderliği ön planda olan Koç burcunu en iyi temsil edenlerden birisiyim" diye konuştu.

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