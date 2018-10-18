'Fotomasal' sergisi açıldı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - FOTOĞRAF sanatçısı emekli öğretmen Nahide Namal'ın Türkmen ve Yörüklerin doğal yaşamlarını fotoğraf karelerine yansıttı çalışmaların yer aldığı sergisi açıldı.

Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) bahçesinde 'Fotomasal' adıyla açılan fotoğraf sergisinin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Türe, ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı, sergi sahibi Nahide Namal birlikte kesti.

ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı, Nahide Namal'ın fotoğraf aşığı bir sanatçı olduğunu belirterek, fotoğraf çalışmalarından övgüyle bahsetti. Boyacı, "Nahide Namal bu kez de 'Türkmen ve Yörüklerin Doğal Yaşamları Projesi' ile karşımıza çıktı. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Emeklilik sonrası fotoğraf sanatına daha fazla zaman ayıran, kendisini geliştirip birçok fotoğraf projelerine imza atan Nahide Namal, Türkmen ve Yörük kültürünü tanımak ve tanıtmak için yola düştüğünü, günler süren çalışmalar sonunda fotoğraf sergisinin ortaya çıktığını kaydetti.

Türkmen ve Yörüklerin örf, adet ve geleneklerini, sosyal yaşamlarını fotoğraf karelerine yansıttığını anlatan Nahide Namal, "Amacım; renkli kültürlerimizi çocuk ve gençlerimize fotoğraflar üzerinde tanıtmak, unutulmamasını sağlamak" dedi.

Namal, yaşadığı evin bahçesinde de geleneklerin canlandırılacağı bir 'Oyun Köyü' kurma hazırlığında olduğunu söyledi.

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