Fotoğraflar iş kazaları ve işçi haklarına dikkat çekti

MERSİN, () - ADANA'da yaşayan fotoğrafçıların iş kazaları ve işçi haklarına dikkat çeken fotoğrafları Mersin'de sergilendi.

Mersin Fotoğraf Derneği'nin (MFD) geleneksel hale gelen 'Perşembe Akşamı Buluşmaları'nda bu kez Adanalı fotoğrafçılar ağırlandı. Tuncay Doğruluk, Emel Karakozak, Raziye Köksal Kartal ve Ateş Alpar'ın iş kazaları ve işçi haklarına dikkat çeken fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte her sanatçı, kendi fotoğrafının hikayesini anlattı.

Organizasyonda tüm fotoğrafların yer aldığı bir katalog da katılımcılara hediye edildi.



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