Fotoğrafın 180 yıllık yolculuğu

Fotoğraf makinesinin icadının 180. yılında, yalnızca Instagram'da günde 95 milyon görsel paylaşılıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Toros Mutlu, "İletişimin vazgeçilmezi haline gelen fotoğraflar, kişilerin kendileri için tasarladıkları karakteri sergilemesine olanak sağlıyor" dedi.

1839 yılında İngiltere Kraliyet Akademisi'nde fotoğraf makinesinin resmi olarak bulunduğunun bildirilmesinin üzerinden 180 yıl geçti. Bu süreçte görseller hayatın önemli bir kısmını kapsamaya başladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Toros Mutlu, Fuar İzmir'de gerçekleştirdiği atölyede dijital fotoğrafçılık ve fotoğraf işleme yöntemleri üzerine bir atölye düzenledi. Burada konuşan Mutlu, fotoğraf makinesinin kitlelere yayılmak üzere seri üretilebilir, çoğaltılabilir imajlar yaratan bir araç olduğunu vurgulayarak, "Fotoğrafa olan ilgimiz, kendi türümüzden canlıları, yani başka insanları görmekten duyduğumuz hazla bağlantılı. Fotoğrafın herkese ait olması, objektif bir aygıt olması, onun yaygın olmasını da sağlıyor. Herkes çok iyi bir fotoğrafçı olmayabilir, ama herkes fotoğraf çekebilir" dedi. Fotoğrafların, 180 yılda hayatın her alanında yer aldığını ve gerçekliğin imajlarla pekiştiğini belirten Mutlu, "Haberlerin içeriklerini fotoğraflar doğruluyor. Fotoğrafı gördüğümüzde yazılanların doğruluğundan emin oluyoruz. Kimliklerimizde bazen bize hiç benzemeyen fotoğraflarımız bulunuyor ama kendimizi bu kimliklerle ifade ediyoruz. Bugün herkes kolayca fotoğraf çekebiliyor ve bunu sosyal medya aracılığıyla kitlelere yayabiliyor. Yalnızca Instagram'da günde 95 milyonu aşkın görsel paylaşılıyor. Aslında daha çok fotoğraf, fotoğrafın dilini daha da zenginleştiriyor. İnsanlar paylaşımlarıyla kendileri için yarattıkları bir karakteri sergiliyor. Paylaşımlarıyla işlerinin, profesyonel kimliklerinin vitrinini tasarlıyorlar. Bazense görsel günlük gibi paylaşımlar yapılabiliyor" diye konuştu.

Fotoğrafın icadı ve kitlelere yayılmasını sağlayan basit fotoğraf makinelerinin geliştirilmesinin ardından, Instagram'ın fotoğraf alanındaki 3. büyük adım olduğunu vurgulayan Mutlu, "Fotoğraf, önceleri gördüğümüz şeyleri kayıt altına almayı, onları saklayabilmeyi sağlasa da, geçicilikleri bugün çok daha büyük popülerlik kazandı. Artık sosyal medya hesaplarımızda kalıcı görseller paylaştığımız gibi, bir süre sonra silinen, 'süreli' görseller de paylaşabiliyoruz. Bunlara olan ilgi her geçen gün büyüyor. Anların ve anıların uçuculukları ile içerik yönünden çok daha ilginç görseller üretiyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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