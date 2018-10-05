Fotoğrafı dereceye giren 3 yaşındaki Kayra'ya ödül

İÇİŞLERİ Bakanlığınca başlatılan 'Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında, dereceye giren 3 yaşındaki Kayra Acar'a kazandığı bisiklet, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi.

İçişleri Bakanlığı’nca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması, güvenlik konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ülke genelinde 31 Ağustosta gerçekleştirilen 'Bu bayram bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında internet ortamında fotoğraf yarışması düzenlendi. Kayra Acar'ın fotoğrafı en çok beğeni alan fotoğraflar arasında girdi. Bakanlık, Acar'a hediye olarak bisiklet gönderdi. Acar'a hediyesi verilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Kayra Acar'ın oto koltuğunda oturduğu sırada ağzında kırmızı düdük ile çekilen fotoğrafın en çok beğeni alanlar arasına girdiğini söyledi. Baba Ufuk Arslan da çocuğunun polislere ayrı bir sevgisi olduğunu anlatarak, "Araç içinde iken kırmızı düdükle çektik fotoğrafı. Çocuğum aynı zamanda polislere meraklıdır. Değişik bir anı olsun istedik. Twitter üzerinden yarışmaya katıldık. İlk 10 kişi arasına kaldık. Ödülü kazandık, mutluyuz." dedi.

Kayra Arslan’a hediye edilen bisiklet, Ereğli Kaymakam İsmail Çorumluoğlu tarafından verildikten sonra tören sona erdi.