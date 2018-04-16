Fotoğrafçılar sorunları için toplanacak

İZMİR Fotoğrafçılar Odası’nın (İFO) bu yıl beşincisini düzenleyeceği İzmir Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri 18-19-20 Nisan 2018 tarihlerinde fuarizmir'de gerçekleştirilecek. Hedef 30 bin profesyonel ziyaretçi.

İFO tarafından düzenlenen İzmir Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri, fuarizmir'de yapılacak. 6 bin metrekare alanda 60 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Tanıtım Günleri’ne Türkiye’nin her ilinden ziyaretçi bekleniyor. Profesyonel ziyaretçilere açık olacak olan Tanıtım Günleri’ne giriş ücretsiz olacak. İFO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yavuz, "İzmir’in fotoğrafla ilgili sorunları Türkiye’deki bütün meslektaşlarımızın sorunları ile aynı olduğu için bir birlik sağladık. Yaklaşık 20 odayla irtibat halindeyiz. Sorunlarımızı görüşmek için yılda 2 defa toplanıyoruz. Bu toplantıların haricinde yılda1 defa Ankara’da toplanıyoruz. Sektörümüzün İstanbul’da 2 yılda bir yapılan bir fuarı var. Tek yıllarda düzenleniyor. Bunun haricinde yurtdışında düzenlenen sektör fuarlarımız var. Ama üyelerimizin yurtdışı fuarlara katılmaları kolay olmuyor. Bu gereksinimden hareketle 2014 yılında 15 firmanın katılımıyla küçük bir organizasyon yapmıştık. Etkinliğimize 35 firma katılırken 12 bin 500 ziyaretçi ağırlamıştık. Gördüğümüz ilgi artmaya başlayınca etkinliğimizi Fuar İzmir’de yapmaya karar verdik" dedi.

20 İLDEN SERVİS KALKACAK

Tanıtım Günleri’nin profesyonel ve amatör fotoğrafçılara, fotoğraf eğitimi alan öğrencilere ve akademisyenlere yönelik olduğunu hatırlatan Yavuz, "Stant kiralarından aldığımız ücretlerle 20 ilimizden gelecek ziyaretçiler için servis ve konaklama imkanı sunacağız. Bizim Oda olarak bir gelir beklentimiz yok. Sektörümüze kalıcı bir hizmet yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Tanıtım Günleri’nin ‘Uluslararası Fuar’ konseptine dönüşeceğine eminiz. İzmir ve fotoğrafçılık sektörü böyle bir fuar organizasyonu için artık hazır" diye konuştu. Etkinlikler kapsamında yeni sezon albümlerinin tanıtımlarının da yapılacağını hatırlatan Yavuz, düğün mevsimi başlarken genç çiftlerin yeni albüm modellerini İzmir Dijital Fotoğrafçılık ve Albüm Tanıtım Günleri’nde görüp seçebileceklerinin altını çizdi.

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