Fotoğrafçılar sezonu açtı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD) üyeleri, 'Sanat Sezonuna Merhaba Partisi'nde bir araya geldi.

ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki 'Sanat Sezonuna Merhaba Partisi'ne çok sayıda dernek üyesi katıldı. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilen toplantıda, konuşan ANFAD yönetim kurulu üyesi Mine Candar, fotoğrafçılığın sonsuz bir aşk, bir sevda olduğuna vurgu yaptı.

ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı da yeni dönemde yine fotoğrafçılıkla ilgili temel eğitimlere önem verip, dış mekânlarda fotoğraf çekimleri yapacaklarını anlattı.

'Güzel Türkiye'mizin güzel beldeleri, güzel insanları' sloganıyla ayda bir fotoğraf gezileri düzenleyeceklerini kaydeden Mehmet Boyacı, "Ekim ayında bir grup fotoğrafçı arkadaşımızla Hindistan'a gezi düzenleyeceğiz. Ayrıca her perşembe akşamı dernek binasında belgesel fotoğraf sunumları yapacağız. Üyelerimizin fotoğraf yarışmalarına katılmalarını sağlayacağız" dedi.

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