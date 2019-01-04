Fotoğrafçı avukatlara sertifika

MERSİN, () – MERSİN Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından avukatlara yönelik düzenlenen temel fotoğraf eğitimini başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Avukat Mustafa İsmet Ünal tarafından organize edilen fotoğrafçılık eğitimde, eğitmen ve fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem tarafından Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi’nde avukatlara ve adliye personellerine fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekimine yönelik teknik bilgiler verildi. 5 hafta süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları, Mersin Barosu Başkan Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyemiz Mahçe İnanoğlu Deprem, fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem ile Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa İsmet Ünal tarafından verdi.

Sertifika töreninde konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, "Meslektaşlarımızın sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamak ve fotoğraf sanatına gönül veren meslektaşlarımızın kendilerini bu yönde geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla, Fotoğrafçılık kulübümüz tarafından eğitim düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın gerek kentimizde, gerekse farklı şehirlerde çekmiş olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, toplumsal mesajları da yansıtan fotoğraflarını baromuzda açmış olduğumuz sergide, sanatseverlere sunuyoruz" diye konuştu

FOTOĞRAFLI