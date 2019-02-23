Fotoğraf sergisinin geliri lösemili çocuklara

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde beyin cerrahı Dr. Tarkan Kızartıcı, geliri lösemili çocuklar için kullanılmak üzere fotoğraf sergisi açtı.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde 21 yıldır görev yapan 2 çocuk babası 52 yaşındaki beyin cerrahı Dr. Tarkan Kızartıcı, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Müzesi'nde fotoğraf sergisi açtı. Bir hafta süreyle açık kalacak sergide, 60 fotoğraf yer aldı. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem ve eşi Nevin Badem'in de aralarında yer aldığı kent protokolü ve vatandaşlar, serginin açılışına katıldı. Kızartıcı, fotoğraflardan elde edilecek geliri lösemili çocuklara yardım için bağışlanacağını belirtti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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