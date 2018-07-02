Fotoğraf sanatçılarına safari turu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 1'incisi düzenlenen Frig Fotofest'e katılan fotoğraf sanatçıları safari turuna çıktı.

Afyonkarahisar'ın görsel güzellikleriyle ünlü Frig Vadisi ve Eber Gölü ile Kocatepe'de düzenlenen foto safariye, Frig Fotofast'e katılmak için Afyonkarahisar'a gelen 30 ilden yaklaşık 300 fotoğrafçı katıldı.

İki grup halinde düzenlenen fotoğraf çekme etkinliğinde fotoğrafçılar Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nün görsel güzelliklerini görme fırsatı buldu. Foto safarinin Eber Gölü'ndeki bölümüne katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın görsel güzellikleriyle ünlü bir bölgesi olduğunu söyledi.

TANITIMA ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Vali Mustafa Tutulmaz, ilki düzenlenen Fotoğraf Festivali vesilesiyle fotoğrafçılarla doğal güzellikleri, kuşları fotoğrafladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız öncelikle ilimizin değerlerini toplumun geneline yayabilmek, ilimiz tanıtmaktır. Tarih, kültür şehri olan Afyonkarahisar, doğal güzellikleriyle de ön planda olan bir yerdir. Gerek Eber Gölü, gerek Frig Vadisi ve Akdağ diğer bölümleriyle bütün ziyaretçilerimizi bekliyor. Her geçen gün buraların tanıtımında, buraların toplum tarafından kullanılmasında, topluma açık hale getirilmesinde önemli çaba sarf ediyoruz. İlki düzenlenen festival de bunun bir adımı. Bunlardaki amacımız ilimizin tanıtımın arttırılması, marka değerini üst seviyelere çıkarmaktır."

'ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ'

Afyonkarahisar Frig Fotoğraf Derneği Başkanı ve proje koordinatörü Murat Özçelik, festivalin şölen havasında geçtiğini söyledi. Özçelik, "Fotoğrafçılarımız çok mutlu, çok keyifli. İlk gün Frig Vadisi'ne giden grup, bugün Eber Gölü'nü fotoğrafladı. Şimdiye kadar neden farkına varamadıklarını dile getiriyorlar. Görsel anlamda çok güzel fotoğraflar çıktı. Şölen havasında geçti" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR YER'

Foto safariye katılan fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, daha önce de Afyonkarahisar'a geldiğini ve her geldiğinde hayran kaldığını anlattı. Festivalin düzenlenmesinde emek sarf eden herkese teşekkür eden Sağdıç, "Ben çok önceden Afyonkarahisar'ın görsel güzelliklerini bulmuştum. Tekrar bulmaktan mutluyum. 30- 40 sene öncesinden beri Afyonkarahisar'da fotoğraflar çeken bir insanım. Son gelişimde de Afyon'un bütün güzellikleri daha belirmiş, daha pırıltılı hale gelmiş. Güzel şeyler var. Frig Vadisi başlı başına bir tarih ve aynı zamanda jeolojik bakımdan ikinci bir Kapadokya. Afyonkarahisar'ın da oradan aşağı kalır yanı yok. Burada daha çok güzel fotoğraf konusu var" diye konuştu.

Foto safari kapsamında fotoğrafçılar, Eber Gölü'nde tekne turuna çıkarıldı. Fotoğrafçılar, Eber Gölü'nün içinde de fotoğraf çekme fırsatı buldu.

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