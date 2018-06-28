Fotoğraf sanatçıları Afyonkarahisar'da buluşuyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından 'Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Fotofest' etkinliği 30 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında 300 fotoğraf sanatçısının katılımı ile Afyonkarahisar'da yapılacak.

Afyonkarahisar'ın tanıtımı amacıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir festivale imza atılıyor. Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından organize edilen ve 300'e yakın fotoğraf severin katılacağı festival 30 Haziran'da başlayacak. Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağlayacak olan 'Ulusal Fotoğraf Festivali 1. Fotofest' etkinliği fotoğraf severlerin Kocatepe'de ilk deklanşöre basmaları ile start alacak.

Yapılacak olan festivalin hem Afyonkarahisar'ın tanıtımına hem de tarihi ve kültürel değerlerin farklı gözlerle fotoğraflara yansıyacağını belirten Afyon Frig Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Özçelik, 300 fotoğraf severin festivale davetli olduğunu ifade etti. Özçelik, "Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz Ulusal Fotoğraf Festivalimiz var. Diğer adı ile Frig Fotofest. Açılış ve etkinlik başlangıcı Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde olacak. Festivalimizde geziler ve sergiler var. Fotoğraf eğitimleri olacak. Keyifli bir festival olacak. Bu yılki onur konuğumuz Ozan Sağdıç. Bununla birlikte Cengiz Karlıova da bu yılki misafirlerimiz" dedi.

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