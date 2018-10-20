Foto Safari yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar ödüllendirildi

FOTOĞRAF avcılığını ve doğa koruma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, Nallıhan Kuş Cenneti'nde 5'incisi düzenlenen 'Foto Safari' yarışması ödül töreni ve fotoğraf sergisi, Ankara'da bir AVM'de gerçekleştirildi.

Türkiye ve Çevre Eğitim Vakfı, Nallıhan Belediyesi ile Başkent Ankara Meclisi'nin organizasyonuyla, doğa bilincini arttırmak ve fotoğraf avcılığını geliştirmek için, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Foto Safari' yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, bir AVM'nin fuaye alanında düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ödül törenine eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile fotoğraf yarışmasında dereceye giren doğa fotoğrafçıları katıldı.

"UMARIM HERKES AVCILIĞI FOTOĞRAF MAKİNESİYLE YAPAR"

Serginin açılış kurdelesini kesen eski Bakan Eşref Fakıbaba, "Fotoğraf avcılığı adı çok hoşuma gitti. Avcı deyince genelde öldüren akla gelir. Ancak fotoğrafla yapılan avcılık, inşallah kuşun dışında diğer hayvanları da içerir. Umarım avcılığı herkes fotoğraf makinesiyle yapar" dedi. Nallıhan Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 fotoğrafçının katıldığı 400 fotoğraf arasında seçilen fotoğraflar, ödül törenin ardından sergilendi. 2 gün sürecek sergide, Kuş Cenneti'nde görüntülenen yaban hayatı ile ilgili birbirinden ilginç fotoğraflar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

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