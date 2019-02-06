Forum Kayseri'den 'Sevgililer Günü' hediyesi

KAYSERİ () - FORUM Kayseri'nin bu yıl Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirdiği sosyal medya yarışması başladı. 12 Şubat'a kadar devam edecek yarışma kapsamında 'Zen Diamond' markalı 3 pırlanta kolyeden birini kazanmak isteyen herkes, Forum Kayseri'ye davet edildi.

Forum Kayseri'nin, 'paylaş sevgini kap hediyeni' sloganıyla Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirdiği yarışması başladı. Forum Kayseri'de bulunan özel fotoğraf alanlarında sevgileriyle poz vererek aşklarını ölümsüzleştiren ve '#ForumKayserideSevginiPaylaş' etiketiyle paylaşımını gerçekleştiren herkes, 'Zen Diamond' markalı üç pırlanta kolyeden birini kazanma şansı yakalayacak. 12 Şubat'a kadar devam edecek yarışma sonuçları, 13 Şubat'ta Forum Kayseri'nin Instagram hesabından duyurulacak.

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