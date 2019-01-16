Forum Kayseri'de yarıyıl fırsatı

KAYSERİ, () - FORUM Kayseri, yarıyıl tatiline özel olarak sunduğu fırsatta, aynı gün içinde toplam 200 TL'lik alışverişe 15 TL, 350 TL'ye ise 30 TL para yüklü kart kazandırıyor.

Kayseri'nin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, 19-27 Ocak tarihleri arasında 2 bin 500 kişinin alışverişlerine 'param kart' hediye ediyor. Aynı gün içinde toplamda 350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 30, 200 TL ve üzeri harcayanlar ise 15 TL yüklü Forum Kayseri param kartını kazanıyor. Alışveriş tutarı karşılığında para yüklü kartını almak isteyen ziyaretçilerin fişleriyle danışma noktasına gelmesi yeterli oluyor.

19 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde 12.00 - 19.00 saatlerinde Forum Kayseri'ye gelen çocuklar, Ali Baba'yla birlikte köy yaşantısını tanıyacak, doğa hayatını deneyimleyerek masal gibi bir gün geçirecek. Şehir yaşamı nedeniyle doğal hayattan kopuk yaşayan çocuklara köy yaşantısını tanıtmayı hedefleyen etkinlikte, çocuklar alanda inekten süt sağıp kuyudan su çekecek, tarlaya tohum ekip folluktan yumurta toplayacak ve ata binerek doğal hayatı Ali Baba'nın Masal Çiftliği'nde yaşayacak.