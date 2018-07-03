Fortune Türkiye'de Kayseri Şeker başarısı

KAYSERİ,() - FİNANSAL kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları açıklandı. Kayseri Şeker, net satışı ile 172'nci, Faiz ve vergi öncesi karı ile 137'nci ve Özkaynak kullanımıyla da 88' nci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde Tarım ve tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren şirketler araştırmasına göre ise Kayseri Şeker 21.sıraya yerleşti. Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son on yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı. Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, Kayseri Şeker, satışlarının tamamını yurt içinden elde eden 124 şirket arasında yerini aldı. Endüsriyel gıda imalat sektöründe ise Ülke genelinde ilk 10.sırada yerini alan Kayseri Şeker Fortune 500 de istihdama katkıda da ilk sıralardaki yerini korumayı başardı.

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