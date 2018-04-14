Foçalı öğrenciler, suyun önemi projesiyle bilim fuarında

İZMİR'in Foça ilçesindeki Reha Midilli İlkokulu öğrencileri, aylardır suyun önemine dikkat çekmek için hazırladıkları bilimsel projeyi, Karşıyaka Eraslan Okulu'nda açılan 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego league Jr. Bilim Fuarı'nda sundu.

Günalp Sarı, Oguz Kaan Oğuzalp, Kaan Turhan, İnci Iri, Sevgi Dila Kayhan ve Ulaş Sarp Şimşek'ten oluşan Reha Midilli İlkokulu ekibi, 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego league Jr. Bilim Fuarı'na katıldı. Öncesinde ise Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Okul Müdürü Ahmet Bakır da ziyarette hazır bulunarak, proje hakkında Kaymakam Çetin'i bilgilendirdi.

Suyun önemiyle ilgili bilimsel projeyle ilçeyi temsil edeceklerini belirten Okul Müdürü Ahmet Bakır, "En fazla 6 çocuktan oluşan her takım, bilgisayar ile programlanabilir LEGO'lardan tasarladıkları prototiplerle gerçek dünya ile bağlantılı bir probleme getirdikleri çözümü jüri önünde anlatıyorlar. Bu çalışmalarda çocuklar temel mühendislik ve programlama becerilerini öğreniyorlar. Öğrendikleri kavramları kendi modellerini geliştirmek için uyguluyorlar. Sınıf öğretmenlerimizden Ozan Aras, hem Erasmus + Projesi hem de STEM Robotik Kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizi bu alanda geleceğe hazırlıyor" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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