Foçalı 2 kadın kasap dükkan açtı

İZMİR'in Foça ilçesinde iki kadın kasap, birlikte dükkan açarak iş dünyasına adım attı.

Yıllardır market reyonları ve çeşitli işyerlerinde kasaplık yapan evli ve 1 çocuk annesi Fatma Güzeltepe (37) ile evli ve 3 çocuk annesi Sunay Ayvaz (38), güçlerini birleştirerek kendi işyerlerini açmak istedi. Kadın kasaplar, Foça Fevzipaşa Mahallesi Barış Caddesi ile Değirmenlik Caddesi'nin kesiştiği noktada amaçlarını gerçekleştirdi. Hanımeli adını verdikleri kasap dükkanının açılışında, kadın kasaplar halka etli pilav ikram etti.

Kadın kasaplar, et ve şarküteri ürünlerinde kalitenin adresi olmak istediklerini, Foçalılara ve gelen konuklara kadın titizliğiyle hizmet edeceklerini söyledi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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