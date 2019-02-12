Foça İYİ Parti'de 4 istifa

İZMİR'in Foça ilçesinde Millet İttifakı ortağı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birlikte seçime giren İYİ Parti Foça Teşkilatı'ndan 3 ilçe yönetim kurulu üyesi ve 1 belediye meclis aday adayı görevlerinden ve partiden istifa etti. Foça İlçe Seçim Kurulu'na dilekçelerini teslim eden 4 kişi, istifa nedenlerinin ilçe teşkilatı ile yaşanan olumsuzluklar olduğunu söyledi.

İYİ Parti Foça İlçe yönetim kurulu üyeleri Burcu Toptaş, Emin Demirci ve Emine Demirci ile Belediye Meclis üyesi aday adayı Ersoy Toptaş, bugün

Foça İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelerek görevleri ve partilerinden istifalarına ilişkin dilekçelerini verdiler. İstifa dilekçelerini vermelerinin ardından arkadaşları adına açıklamayı yapan Burcu Toptaş, böyle bir karar almalarındaki nedenin Foça'nın geleceğine dair kaygılardan kaynaklandığını söyledi. Toptaş, "Cumhuriyet'ten bile önce kurulmuş olan CHP ile büyük mücadeleler sonucunda kurulmuş İYİ Parti hakkında olumsuz konuşarak iki partiye de haksızlık yapmak istemiyoruz. Ancak partimizin ilçe teşkilatı ile bir süredir yaşadığımız olumsuzluklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılmayı uygun bulduk" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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