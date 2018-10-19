Foça Film Günleri açılış filmleriyle başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri, 'Govan Genç' (Govan Young) ve 'Jerash Savaşı' (Battle of Jerash) isimli açılış filmlerinin gösterimiyle başladı.

Foça'da, Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri başladı. 21 Ekim Pazar günü akşamına kadar sürecek etkinlikte, Türkiye ile birlikte 12 farklı ülkeden 30'a yakın filmin gösterimi yapılacak. Ayrıca yönetmenler, arkeolog ve sanatçılarla söyleşiler ile kültür gezileri yapılacak. Gösterimlerin de yapıldığı Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine; Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, bazı belediye meclis üyeleri, etkinliklere destek veren kişi, kurum ve kuruluşların temsilcileri, filmleri gösterilecek yönetmenler, arkeologlar, tarih ve sanatseverler ile Foçalı vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan etkinlikler genel koordinatörü Deborah Semel Demirtaş, "İzlenecek filmlerde görüleceği üzere insan olarak kültürel mirası korumak, o kültürün doğduğu doğal çevreyi korumakla mümkündür. Doğayla, kültürel miras birlikte korunmalıdır" dedi.

Belediye Başkanı Demirağ ise yoğun katılımın, iyi hazırlığın göstergesi olduğunu belirterek, katılımcılara ve katkı verenlere teşekkür etti.

Gösterimi gerçekleştirilecek ilk filmin İskoçyalı yönetmeni David Archibald, 'Govan Young' filmini yaparken, daha çok bölgede yaşayanların tarihle bağlarını güçlendirmek, yerel tarihlerini öğrenmelerini sağlamak ve arkeolojik bulgulara ilgilerini çekmek istediklerini, ancak filmin 20'nin üzerinde uluslararası festivalde yer alarak büyük beğeni kazandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 'Govan Genç' ve 'Jerash Savaşı' filmlerinin gösterimi yapıldı.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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