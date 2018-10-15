Foça'da tarım ve hayvancılığa destek için iki arazi tahsisi

İZMİR'in Foça ilçesinde tarım ve hayvancılığı destekleme faaliyetleri kapsamında iki ayrı proje hayata geçirildi. Projelerden birincisinde 2 bin 700 dönümlük arazi Bağarası - Yeni Bağarası Kalkınma Kooperatifi'ne kiralanırken, ikincisinde 618 dönümlük arazi Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Sitesi (OSB) olarak ayrıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ve Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, projeleri yerinde görmek, eksikleri gidermek ve çalışmaları hızlandırmaya yönelik görüşleri almak üzere Foça'ya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bakan ve beraberindekilere, Foça İlçe Tarım Müdürü Harun Tercanlıoğlu, teknik personeli ve AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan eşlik etti. Bir yoğurt markasının üreticiside olan Bağarası - Yenibağarası Kalkınma Kooperatifi'ne kiralanarak tahsis edilen Yeni Bağarası Mahallesi sınırları içindeki 2 bin 700 dönümlük arazi için üye çiftçiler de 'çalışma komisyonları'na dahil edilerek görüşleri alındı. Bağarası Mahallesi Kılıçkayalar Mevkii'nde tahsis edilen 618 dönümlük Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi için DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar anlatıldı, talepler not edildi.

AK Parti Foça İlçe Başkanı irfan Çalışkan, tarım, turizm ve balıkçılık kenti olarak tanımlanan Foça'nın tarım ve hayvancılık yönünden gelişimi için önemli yatırımların devam ettiğini söyledi. Çalışkan, "Tahsis edilen arazilerin iyileştirme ve eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Bu konuda bölgemiz yetkilileri özel bir hassasiyet gösteriyor. Devletimiz tüm imkanları ile çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor. Foça'daki projeler tüm Ege Bölgesi'ne örnek teşkil edecek özellikler taşıyor" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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