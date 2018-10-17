Foça'da sağlıklı yaşam yürüyüşü

İZMİR'in Foça ilçesinde, 'sağlıklı yaşam için hareket' adı altında yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş için Foça Demokrasi Meydanı'ndan bir araya gelenler arasında Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, İlçe Turizm Danışma Müdürü Samir Büyükkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Meydanda toplanan kalabalık, yel değirmenlerine kadar yürüdü. Burada mola veren gruba, Foça Kazı Kurulu Başkanlığı'ndan Arkeolog Murat Öğren ile Serkan Ülbeyi 'Foça Tarihi ve Arkeolojisi' hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Grup, yürüyüşünü Foça Demokrasi Meydanı'nda sonlandırdı.

FOÇA (İzmir), )

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