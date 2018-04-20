Foça'da küçük başkan koltuğa oturdu

FOÇA Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kahsamında koltuğunu Gerenköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sude Bilir'e devretti.

Başkanlık koltuğuna oturan Sude Bilir, Foça Belediyesi Birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Küçük başkan Bilir, Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, okullara sağlanan spor malzemesinin arttırılması ve yeşil alanların daha çoğalması isteğinde bulundu. Sude Bilir'e, Gerenköy Ortaokulu Müdürü Ahmet Akçil, Müdür Yardımcısı Azra Tuna Akartuna, 5. sınıf öğrencileri Dilek Doğancılı ve Umut Karagöz de eşlik etti.

Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Başkan Demirağ, "Bilimin ve çağdaş uygarlığın ışığı ile aydınlanan çocuklarımız, Ulu Önder Atatürk'ün ilkeleriyle, aydınlık geleceğimizin de mimarı olacaklardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 98. yıldönümünde tüm çocuklarımıza mutluluklar ve başarılar diliyorum" dedi.

FOÇA (İzmir), )

FOTOĞRAFLI