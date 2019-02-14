Foça'da kanser toplantısı

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız ve İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur'un da katılımıyla Foça'da kanser konulu toplantı yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi'nde, 'kanserin nedenleri', 'sonuçları', 'erken teşhis ve tedavi için yapılan çalışmalar'; devlet kurumları, kamu kurum amirleri ve personelinin yapabileceği katkıların görüşülmesi için toplantı düzenlendi. Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutçu, Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz konuşmacı olarak yer aldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, diğer daire ve şube müdürleri, ilçede görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise toplantıyı izledi.

İlk konuşmacı Foça İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Gürbüz, ilçenin demografik yapısı, yaş grupları, sağlık kurumları ve olanakları konularında ayrıntılı bilgi aktardı. Gürbüz Menemen'de bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) ve ilçeye gelen mobil tarama ekiplerince yapılan muayene ve teşhisler konusunda istatistiki bilgiler sundu. İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Neşe Zeren Nohutçu ise kanserin nedenleri, kadın ve erkekte görülme sıklıkları, alınabilecek basit önlemler hakkında bilgiler verdi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, aile hekimleri vasıtasıyla bazı taramaların yaptırılabileceğine dikkat çekti. Salnur, özellikle mamografi cihazı olmayan yerlerde kaymakamlıkların desteğiyle araç temin ederek, vatandaşları KETEM veya olanağı bulunan hastanelere ücretsiz götürüp tarama yaptıklarını anlattı.

AYYILDIZ: "KANSERİN EN BÜYÜK NEDENİ STRES"

Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ise kurum amirlerinin bilgilendirme ve taramayı teşvik anlamında çok yararlı görevler yapabileceğini vurguladı. Kötü alışkanlıklardan kurtulma, yürüyüş ve spor aktiviteleri, hobiler edinme ve etkinlikler düzenleme konularında daha aktif olunmasının gereğine dikkati çeken Ayyıldız, "Kanserin en büyük nedeni strestir. Herkes sigara diyebilir, aşırı kilo diyebilir, beslenme diyebilir ama kanserin yüzde 100 değişmeyen sebebi strestir. Kişinin stresi, kanser yapabilir. Biz stresi azaltmalıyız. Müziğe kulak verelim. Hayatımızdan eksik etmeyelim. Resimle renklerle ilişkimizi sağlam tutalım. Bol bol yürüyelim. Doğa ve tabiat içerisinde yürüyelim. Fotoğraf çekelim. Kafamızı dağıtıp stresimizi atalım. Sporla uğraşalım. Halk eğitim kurslarını çeşitlendirelim. Bu konuda kaymakamımızdan daha çok etkinlikler düzenlemesini istirham ediyoruz. Taramalar konusunda yurtiçi ve yurtdışı ayırmadan ilçemize gelenlerle çalışmalar yapalım. İllaki bir hobimiz olsun. Evde boş zaman geçirmeyelim. Dışarı çıkalım. Foça'nın coğrafyası gibi diğer ilçelerimize örnek olmasını temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Ayyıldız ve beraberindekiler, Foça İlçe Merkezi ve Bağarası Mahallesi'nde ikamet eden 3 kanser hastası ile 2 koruyucu aileyi ziyaret etti.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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