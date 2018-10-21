Foça'da Günal Biçer de CHP'den aday adaylığını açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) esik Foça İlçe Başkanı Günal Biçer Foça Belediye Başkan aday adayı oldu. Dosyasını teslim ettikten sonra meydana inerek miting yaptı.

CHP eski Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde parti binasına giderek bir süre önce görevi teslim ettiği CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım'a aday adaylığı dosyasını verdi. Ardından alkışlarla Demokrasi Meydanı'na giden Günal Biçer, 'Dedikodu Ağacı' olarak bilinen

palmiyenin bulunduğu platforma çıkıp, buradan yüzlerce kişiye hitap edip, aday adaylığın duyurdu. Biçer'in mitingini CHP eski Aliağa İlçe Başkanı ve Aliağa Belediye Başkan aday adayı Özcan Durmaz da izledi. 12 yıl belediyecilik, 11 buçuk yıl parti görevi yaptığını, 30 yaşında belde başkanı olduğu günün heyecanı ve enerjisiyle aday adaylığını açıkladığını ifade eden Biçer'in sözleri "Günal Başkan" tezahüratlarıyla sık sık kesildi. Günal, "Çağdaş ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla, yerinden dönüşüm ve yerelden kalkınma şiarıyla, kendi öz üretim kaynaklarımızla, tarihi ve turistik zenginliklerimizle, kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimizle ayağa kalkmalı ve aydınlık yarınlara kolkola yürümeliyiz. 30 yıldır Foça'da hüküm süren CHP iktidarı ve sosyal demokrat belediyeciliği bir kez daha iktidar kılmak için yola çıktık. Belediyenin kapılarını asıl sahibi olan sizlere ardına kadar açmak için yola çıktık" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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