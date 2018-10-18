Foça'da Gökalp Müstecaplıoğlu da aday adaylığını açıkladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan üçüncü isim özel sağlık kliniği işleten pratisyen hekim 59 yaşındaki Gökalp Müstecaplıoğlu oldu.

Foça Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Gökalp Müstecaplıoğlu, CHP Foça İlçe Başkanlığı binasına gelerek partisinin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atila Çolak'a adaylık dosyayı teslim etti. Foça'da sorumluluk almak adına 1.5 yıla yakın bir süredir, oluşturdukları 'Foçaya Sahip Çıkıyoruz Platformu' çatısı altında çalıştıklarını belirten Müstecaplıoğlu, "Çeşitli çalışma grupları oluşturarak sorun ve beklentileri belirledik. Kentin geleceğine yönelik talepleri aldık. Bunları çeşitli mecralarda dile getirdik. Yaptığımız eylemler ve basın açıklamalarıyla yönlendirici roller üstlendik. Aday gösterilip, seçilmem halinde, bu birikimlerimizi değerlendirerek Foça'ya hizmet edeceğim" dedi.

1978 yılında CHP Foça İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı ile başlayan görevini aktif olarak 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürdüren Gökalp Müstecaplıoğlu, tutuklandı. 10 yıl siyasi yasaklı kaldı. Bu sırada Tıp Fakültesi'ni bitirip, 1988 yılında Menemen'de özel sağlık kliniği kuran Müstecalıoğlu, aynı yıl gelen öneri üzerine seçimlere girerek SHP'den Menemen Belediye meclis üyesi oldu. Önce grup sözcülüğü, sonra da Menemen Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirildi. SHP ve CHP'nin birleşmesini müteakip il sekreterliği görevini üstlendi. 8 yıldır Foça'da yaşayan Müstecaplıoğlu, Foça eski belediye başkanlarından Tahir Müstecaplıoğlu'nun da oğlu.

Foça belediye başkanlığı için CHP Foça eski İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Gürbüz ve Balkan ve Rumeli Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Gürol Türkmentepe de daha önce aday adaylıklarını açıklamıştı.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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