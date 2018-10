Foça'da dezavantajlı öğrencilere yoga

İZMİR'in Foça ilçesindeki Gerenköy İlkokulu, sınıflara eğitsel yoga etkinliklerini dahil etmeyi amaçlayan uluslararası projenin paydaşı oldu. Yunanistan, Hırvatistan ve Malta'nın yer aldığı projede öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Koordinatörlüğünü Yunanistan'ın üstlendiği, finansmanına Türkiye Ulusal Ajansı'nın destek verdiği, Erasmus+ KA 219 programı kapsamındaki, "Yolo İçin eğitici Yoga (Sadece bir kez canlı) Nesil - Educational Yoga For The YOLO (You Only Live Once) Generation" isimli projeye Gerenköy İlkokulu da katıldı.

Bir yıl sürecek proje kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina, Malta'nın St. Paul's Bay ve Hırvatistan'ın Zagrep şehirlerindeki toplantı ve hareketliliklere Gerenköy İlkokulu Müdürü İlker Yelken ile Müdür Yardımcısı Damla Var ve İngilizce Öğretmeni Fatma Betül Bekar da katıldı. Etkinliklerde özellikle dezavantajlı, temel ve sosyal haklardan mahrum kalmış öğrencileri hedefleyen proje kapsamında yoganın sınıf ortamlarına dahil edilmesi için ülkeler arası paylaşımlarda bulunuldu. Gerenköy İlkokulu Müdürü İlker Yelken, eğitsel yoga etkinliklerinin başkalarını ve farklılıkları anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Yelken, "Öğrencilerin sağlıklı ve kendini bilen bireyler olarak yetişmelerini ve önemli yaşam becerileri geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle dezavantajlı öğrencilere de ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

